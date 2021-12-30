Минздрав Ингушетии погасил долг за поставку лекарств перед предпринимателем после вмешательства прокуратуры

«Установлено, что в июле 2021 года министерством здравоохранения с субъектом предпринимательской деятельности был заключен государственный контракт на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения на сумму 245 тыс. рублей. Предприниматель исполнил свои обязательства, однако оплату в установленный законом срок не получил, по причине неисполнения министерством финансов республики санкционированной заявки по исполненному контракту», — сказал собеседник.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратура республики внесла представление в адрес председателя правительства республики.

В результате принятых прокуратурой мер задолженность перед предпринимателем погашена в полном объеме.