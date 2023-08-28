Минздрав Ингушетии провел проверку в ИРКБ после жалобы в сети Интернет

Отмечается, что анонимный пользователь написал о том, что врачи пытаются выписать больную женщину, которая нуждается в уходе.

В ходе проверки в Ингушской республиканской клинической больнице выяснилось, что пациентка 1973 года рождения поступила в ИРКБ в 30 июля 2023 года с обширным пролежнем, осложнённым флегмоной левой ягодицы с переходом на переднюю брюшную стенку. Женщина страдает анемией тяжелой степени.

Как сообщили в Минздраве региона, врачи больницы провели для пациентки необходимый курс лечения. По словам медиков, рана очистилась и заживляется. Дальнейшее лечение женщина должна проходить амбулаторно. Никаких проблем с нехваткой медикаментов не зафиксировано, перевязки проводились своевременно.

Скандал разгорелся после того, как пациентку хотели выписать, поскольку в стационарном наблюдении она не нуждается. Родственники возмутились этим и отметили, что за больной некому смотреть дома.

Консилиумом врачей было решено оставить женщину на стационарном лечении ещё на несколько дней.

После выписки жительнице сельского поселения Яндаре Назрановского района амбулаторная помощь будет оказываться на дому участковой службой, соответствующее указание дано министром здравоохранения республики.

В ведомстве также напомнили, что не подтвердилась и информация о том, что женщине делает перевязки ребёнок — дочь пациентки. Все манипуляции выполняются исключительно медицинским персоналом.