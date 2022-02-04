Минздрав Ингушетии возглавил экс-главврач детской больницы

Магомед-Башир Балаев родился в сельском поселении Экажево в 1989 году. В 2011 году окончил стоматологический факультет Казанского государственного медицинского университета.

С весны 2017 года занимал должность главного врача Детской республиканской клинической больницы в Назрани.

Ранее пост министра здравоохранения занимала Рукият Торшхоева. В должности руководителя Минздрава она проработала с октября 2020 года.