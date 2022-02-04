Минздрав Ингушетии возглавил экс-главврач детской больницы
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов своим указом назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения региона бывшего главврача Детской республиканской клинической больницы Магомед-Башира Балаева.
Магомед-Башир Балаев родился в сельском поселении Экажево в 1989 году. В 2011 году окончил стоматологический факультет Казанского государственного медицинского университета.
С весны 2017 года занимал должность главного врача Детской республиканской клинической больницы в Назрани.
Ранее пост министра здравоохранения занимала Рукият Торшхоева. В должности руководителя Минздрава она проработала с октября 2020 года.