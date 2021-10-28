Минздрав Ингушетии заподозрили в закупке похищенных лекарств на 11 млн руб.

«По данным следствия, в марте 2021 года должностные лица Минздрава региона и республиканский онкологический диспансер приняли и произвели оплату коммерческой организации бюджетными средствами в размере более 11 млн руб. за лекарственные препараты, не соответствующие условиям заключенных контрактов, в отсутствие документов, подтверждающих их качество и легальность происхождения», — отмечается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, лекарства, имеющие индивидуальные контрольные идентификационные знаки, ранее были поставлены в медучреждения в других субъектах страны, а затем похищены оттуда неустановленными лицами.

Действия чиновников квалифицированы по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).