Минздрав Ингушетии заподозрили в закупке похищенных лекарств на 11 млн руб.
Следователи возбудили уголовное дело на сотрудников регионального Минздрава по подозрению в закупке похищенных из других регионов лекарств на 11 миллионов рублей, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.
«По данным следствия, в марте 2021 года должностные лица Минздрава региона и республиканский онкологический диспансер приняли и произвели оплату коммерческой организации бюджетными средствами в размере более 11 млн руб. за лекарственные препараты, не соответствующие условиям заключенных контрактов, в отсутствие документов, подтверждающих их качество и легальность происхождения», — отмечается в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, лекарства, имеющие индивидуальные контрольные идентификационные знаки, ранее были поставлены в медучреждения в других субъектах страны, а затем похищены оттуда неустановленными лицами.
Действия чиновников квалифицированы по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).