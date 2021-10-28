Минздрав Ингушетии заподозрили в закупке похищенных лекарств на 11 млн руб.

0

Следователи возбудили уголовное дело на сотрудников регионального Минздрава по подозрению в закупке похищенных из других регионов лекарств на 11 миллионов рублей, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

«По данным следствия, в марте 2021 года должностные лица Минздрава региона и республиканский онкологический диспансер приняли и произвели оплату коммерческой организации бюджетными средствами в размере более 11 млн руб. за лекарственные препараты, не соответствующие условиям заключенных контрактов, в отсутствие документов, подтверждающих их качество и легальность происхождения», — отмечается в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, лекарства, имеющие индивидуальные контрольные идентификационные знаки, ранее были поставлены в медучреждения в других субъектах страны, а затем похищены оттуда неустановленными лицами.

Действия чиновников квалифицированы по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Спецкомиссия проверит пригодность здания центра непрерывного образования в Ингушетии к эксплуатации
Ингушский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев проведет бой на UFC 270 против Илии Топурии
В сельском поселении Барсуки Ингушетии школьникам рассказали, как действовать в чрезвычайных ситуациях
Юниор Ибрагим Парчиев стал серебряным призером первенства УФО по дзюдо
В ДК сельского поселения Чемульга Ингушетии прошло мероприятие для школьников «Золотая осень»
18 школьных автобусов получила Ингушетия
Правительственная комиссия одобрила инфраструктурный кредит на строительство в Ингушетии электроподстанции «Тихая»
В сельском поселении Мужичи Ингушетии прошло мероприятие в честь наступившего месяца Раби-уль-Авваль
Парламент Ингушетии в первом чтении принял законопроект о ликвидации регионального Конституционного суда
Представители управления по профилактике коррупции администрации Главы и правительства Ингушетии встретились с молодежью
В селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии благоустроили территорию местного Дома культуры

Главное

Яндекс.Метрика

 