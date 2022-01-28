Минздрав России издал памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции

В ведомстве утверждают, что вакцинированным или ранее переболевшим COVID-19 при бессимптомной форме заболевания лечение не требуется. Людям этой категории рекомендовано уйти на самоизоляцию, они могут получить листок нетрудоспособности (больничный).

Вакцинированным гражданам моложе 60 лет, которые не относятся к группам риска, при наличии симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры не выше 37,5°С) рекомендовано:

• оставаться дома;

• тем, кто живет не один — изолироваться в отдельной комнате, носить маску (она также необходима всем остальным живущим в помещении);

• проветривать помещения (один раз в три часа);

• пить не менее 2 литров воды в сутки;

• измерять температуру минимум трижды в день, проверять уровень сатурации не менее двух раз (он должен быть не ниже 95–96%);

• использовать противовирусные препараты, капли или спрей для носа и солевые растворы, средства для полоскания горла;

• при температуре выше 38°С принять жаропонижающие препараты, а также витамины C и D.

Если при симптомах ОРВИ температура держится выше 38°С более двух суток, нужно вызвать врача (единая служба «122»). Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли в груди, трудности с дыханием и/или уровень сатурации менее 94–95%, нужно вызывать скорую (номер «103»). Категорически запрещается употреблять антибиотики самостоятельно.

Тем, кто не вакцинирован и не болел коронавирусом, при появлении любых симптомов ОРВИ или при положительном тесте на коронавирус необходимо изолироваться и обратиться к врачу («122»), а в случае ухудшения самочувствия вызывать скорую.