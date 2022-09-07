Минздрав России подготовил памятку педагогам по профилактике Covid-19

В ведомстве по охране здоровья отметили, что среди всех случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией в России 12-13% приходится на детей. Более 65% от общего количества заболевших детей составляют школьники от 7 до 17 лет.

На какие симптомы у ребёнка следует обратить внимание? Какие меры профилактики следует соблюдать? Каких правил нужно придерживаться, чтобы снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекцией? Ответить на эти и другие вопросы помогут рекомендации Минздрава России.