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Минздрав России подготовил памятку педагогам по профилактике Covid-19

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Министерство здравоохранения России подготовило памятку педагогам по профилактике Covid-19 к новому учебному году.

В ведомстве по охране здоровья отметили, что среди всех случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией в России 12-13% приходится на детей. Более 65% от общего количества заболевших детей составляют школьники от 7 до 17 лет.

На какие симптомы у ребёнка следует обратить внимание? Какие меры профилактики следует соблюдать? Каких правил нужно придерживаться, чтобы снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекцией? Ответить на эти и другие вопросы помогут рекомендации Минздрава России.

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