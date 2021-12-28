Минздравом Ингушетии утверждён график работы медицинских организаций в праздничные новогодние дни

Согласно приказу медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому населению, в период праздников работают с 8:00 до 15:00.

Работа амбулаторных ковид-центров и приём телефонных звонков осуществляется с 8:00 до 20:00.

В круглосуточном режиме функционируют травматологические пункты медицинских организаций, кабинеты КТ, лаборатории, осуществляющие диагностику новой коронавирусной инфекции Covid-19 методом ПЦР.

В штатном режиме будут работать кабинеты перинатальной диагностики и кабинеты вакцинации.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, в период новогодних каникул жители республики смогут пройти вакцинацию в стационарных пунктах, а также в часы работы поликлиник.

Напомним, круглосуточная горячая линия Минздрава РИ по противодействию коронавирусной инфекции +7-928-09-90-545.