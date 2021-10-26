Минздравом России утверждена форма сертификата о вакцинации против Covid-19
Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от Covid-19. Приказ вступает в силу с 8 ноября текущего года. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на портале государственных услуг до 1 марта 2022 года.
В сертификате будут отражаться основные данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа. Также в него войдут сведения о том, где была сделана прививка.
В документе предусматривается место для QR-кода. Будут внесены сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании.
Сертификат формируется в электронном виде, на русском и английском языках не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Россияне смогут получить его и на бумажном носителе, для этого надо будет посетить МФЦ.