Вакцинация

Минздравом России утверждена форма сертификата о вакцинации против Covid-19

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Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от Covid-19. Приказ вступает в силу с 8 ноября текущего года. Сертификаты, полученные до этой даты, автоматически переоформят на портале государственных услуг до 1 марта 2022 года.

В сертификате будут отражаться основные данные о привитом, в том числе фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес места жительства и дата формирования документа. Также в него войдут сведения о том, где была сделана прививка.

В документе предусматривается место для QR-кода. Будут внесены сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о перенесенном заболевании.

Сертификат формируется в электронном виде, на русском и английском языках не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Россияне смогут получить его и на бумажном носителе, для этого надо будет посетить МФЦ.

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