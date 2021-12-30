Минземимущества Ингушетии пыталось в нарушение закона расторгнуть договора аренды с сельхозпредприятиями

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Прокуратурой Ингушетии предъявлено в Арбитражный суд 10 исков в защиту прав сельхозпредприятий, с которыми Министерство имущественных и земельных отношений республики в нарушение закона намеревалось расторгнуть договора аренды земельных участков, заключенные на 49 лет, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

«В ходе проверки установлено, что между Министерством имущественных и земельных отношений республики и сельскохозяйственными предприятиями заключены договора аренды земельного участка сроком на 49 лет. Договора аренды предусматривают возможность расторжения договора в несудебном порядке по инициативе арендодателя в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к договору и нарушения других условий договора. Вместе с тем названные условия противоречат требованиям действующего законодательства, ущемляют права субъектов предпринимательской деятельности», — сказал собеседник.

По его словам, в Арбитражный суд Республики Ингушетии в декабре 2021 года предъявлено 10 исковых заявлений о признании сделки недействительной в части. Иски находятся в суде на рассмотрении.

Отметим, что согласно п. 9 ст. 22 Земельного кодекса РФ досрочное расторжение договора аренды земельного участка, заключенного на срок более чем пять лет, по требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.

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