«Мир без слёз» для пациентов детской больницы Назрани

Цель программы «Мир без слёз» — помощь детским государственным медицинским учреждениям по всей России. Детская республиканская клиническая больница в Назрани получила от ВТБ комплекс реабилитационного оборудования.

«Многие пациенты нашей больницы нуждаются в дальнейшей реабилитации и коррекции важных функций организма, — рассказал главный врач Магомедбашир Балаев. — Перед нами остро стоял вопрос создания детского реабилитационного отделения. Теперь еще на стационарном этапе лечения основного заболевания дети могут начать проходить раннюю реабилитацию. Со времени оснащения отделения уже около 130 детей прошли курс реабилитации после получения интенсивного лечения в отделении травматологии и ортопедии».

Кроме закупки оборудования, обязательная часть проекта «Мир без слёз» — детские праздники для пациентов больниц с участием героев программы «Спокойной ночи, малыши!». Из-за пандемии они перенесены в онлайн-формат. Теперь в прямом эфире инстаграма @mirbezslez встретиться с Филей и Степашкой могут не только дети, которые в это время находятся в больнице, но и юные зрители из любой точки мира. Присоединиться к живому общению с героями, принять участие в викторине и выиграть призы может каждый.

«На протяжении 18 лет в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» мы поддерживаем детские медицинские учреждения по всей России, и с каждым годом география проекта расширяется. Банк ВТБ проводил акции уже в 76 регионах России, ведь одна из задач программы — сделать медицинские услуги доступными для детей по всей стране», — рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Проект «Мир без слез» существует с 2003 года и является частью общебанковской программы «Здоровая страна». За это время помощь получили более 150 больниц в 76 регионах России. Назрань вошла в число участников программы «Мир без слёз» впервые.

В этом году в программе примут участие больницы из 22 городов, в числе которых — Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Йошкар-Ола, Хабаровск, Ярославль, Череповец, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Шахты, Элиста, Салехард, Анадырь и село Курумкан (Республика Бурятия).