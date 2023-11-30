Мировой рекорд по приседаниям установил 10-летний мальчик из Ингушетии

Представитель спортивного клуба «Чингиз» занимается спортом с раннего детства. В семь лет мальчик увлекся приседаниями, ради любопытства стал делать их на время. За три года отработал технику, выносливость и начал готовиться к мировому рекорду.

Неофициально мальчик его установил, присев 5900 раз за три часа. А при поддержке местного ресторана и стоматологической клиники накануне Абдул-Рахман Гетагазов сделал рекорд официальным — за 4 часа он присел 7743 раза.

На мероприятии присутствовали замминистра спорта Ингушетии Тагир Султыгов, олимпийские чемпионы по боксу и дзюдо Рахим Чахкиев и Хасан Халмурзиев, другие представители спортивной общественности.

Эксперты оценивали технику выполнения приседаний. Президент российского клуба мировых рекордов Станислав Коненко отметил, что «на данный момент такого рекорда нет, он устанавливается первый раз. Это запредельные возможности человеческого тела».

Организаторы подарили мальчику автомобиль, который юный спортсмен решил передать отцу.