Власть

Мишустин и Калиматов в Пятигорске обсудили вопрос создания новых школьных мест в республике

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на рабочей встрече в Пятигорске обсудил с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым процесс создания новых школьных мест в республике.

«В Ингушетии высокая рождаемость, очень много детей сегодня растут в республике. Знаю, что при поддержке федерального центра сейчас строятся 18 новых школ», — сказал Мишустин, сообщает «Интерфакс».

Глава республики рассказал о планах в этой сфере и о том, как идет процесс создания новых школьных мест.

Калиматов затронул и другие вопросы социально-экономического развития республики, в том числе проблемы водоснабжения, создания новых рабочих мест, развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий.

Как ранее сообщалось, во вторник председатель правительства России Мишустин прибыл в Северо-Кавказский федеральный округ, где провел совещание с членами правительственной комиссии по развитию СКФО.

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