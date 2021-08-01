Мишустин подписал постановление о начале президентской выплаты на школьников с 2 августа

«Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже с понедельника», — сказал Мишустин на заседании правительства 30 июля.

По его словам, выплату на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет. Также на две недели раньше начнется перечисление денег семьям, которые воспитывают ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам.

Портал госуслуг еще в начале июля разослал уведомления 12,5 миллиона родителям, имеющим право на получение выплаты в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста. Такие письма получили граждане, которые ранее использовали сервисы портала. Уведомления, направленные в личные кабинеты, содержали ссылку на уже предзаполненное заявление.

Пользователю оставалось проверить корректность введенных данных и подтвердить отправку заявления в Пенсионный фонд России.

Пользователи, которые не отправляли ранее заявления через портал и не получили уведомление о праве на выплату, могут заполнить заявление на портале госуслуг самостоятельно.