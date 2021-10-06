МКР «Ингушетия» сменят после завершения боевых задач на службе в Средиземном море
Малый ракетный корабль «Ингушетия» Черноморского флота, с июля 2021 года выполняющий боевые задачи в Средиземном море, в ближайшее время сменит экипаж корабля «Вышний Волочёк», сообщили в пресс-службе ЧФ.
«Совершая переход морем, экипаж корабля выполнил комплекс различных корабельных боевых учений, в том числе по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводных лодок, по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищённом рейде, управлении кораблём в районах интенсивного судоходства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Средиземном море «Вышний Волочёк» войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота.
Ранее сообщалось, что береговые ракетчики Черноморского флота в ходе учения уничтожили морские цели в Черном море.