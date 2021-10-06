МКР «Ингушетия» сменят после завершения боевых задач на службе в Средиземном море

«Совершая переход морем, экипаж корабля выполнил комплекс различных корабельных боевых учений, в том числе по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводных лодок, по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищённом рейде, управлении кораблём в районах интенсивного судоходства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Средиземном море «Вышний Волочёк» войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота.

Ранее сообщалось, что береговые ракетчики Черноморского флота в ходе учения уничтожили морские цели в Черном море.