МКР «Ингушетия» сменят после завершения боевых задач на службе в Средиземном море

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Малый ракетный корабль «Ингушетия» Черноморского флота, с июля 2021 года выполняющий боевые задачи в Средиземном море, в ближайшее время сменит экипаж корабля «Вышний Волочёк», сообщили в пресс-службе ЧФ.

«Совершая переход морем, экипаж корабля выполнил комплекс различных корабельных боевых учений, в том числе по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводных лодок, по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищённом рейде, управлении кораблём в районах интенсивного судоходства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Средиземном море «Вышний Волочёк» войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота.

Ранее сообщалось, что береговые ракетчики Черноморского флота в ходе учения уничтожили морские цели в Черном море.

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