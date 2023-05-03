МКЖР Ингушетии приглашает на выставку «Без срока давности. Хабаровский процесс»

По его словам, вниманию посетителей представлены фотографии и документальные материалы, рассказывающие о зверствах японских милитаристов на оккупированных территориях во Вторую мировую войну.

Также в рамках проекта «Без срока давности» 4 мая в МКЖР состоится кинолекторий, на котором будут демонстрироваться документальные фильмы «Фальсификация истории ВОВ: информационная война против России», «Международный военный трибунал в Нюрнберге» и «Хабаровский процесс».

Кинолекторий начнется в 11:00 и продлится до 12:30, добавил собеседник.