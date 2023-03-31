Выставка

МКЖР Ингушетии приглашает на выставку ко Дню авиации и космонавтики

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии 12 апреля откроется выставка «Человек. Вселенная. Космос», посвященная Дню авиации и космонавтики, рассказал нашему изданию представитель музея.

Посетители узнают о том вкладе в развитие ракетно-космической отрасли и авиации, который внесли уроженцы нашей республики.

На выставке можно будет увидеть фотографии и документальные материалы об ученых-инженерах космонавтики и авиации Умалате Марзиеве и Мусе Мальсагове, а также о летчиках Рашид-Беке Ахриеве, Ахмете Мальсагове, Мурате Оздоеве, Ширвани Костоеве, Суламбеке Осканове и других.

Выставка продлится до 17 апреля. Билеты доступны также обладателям «Пушкинской карты» на сайте www. culture. ru

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