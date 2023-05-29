МКЖР Ингушетии приглашает на выставку, посвященную георгиевскому кавалеру Усману Киеву

По его словам, посетители увидят фотографии и документальные материалы, раскрывающие биографию и боевой путь юнкера Российской императорской армии.

Также музейные работники проведут увлекательную экскурсию, которая позволит окунуться в атмосферу того времени

Выставка будет работать до 31 мая. Собеседник добавил, что посетить выставку можно по программе «Пушкинская карта».