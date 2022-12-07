МКЖР Ингушетии проводит лекции для школьников ко Дню Героев Отечества

Экскурсовод Фатима Тимурзиева провела лекцию для учащихся школы № 9 Гамурзиевского административного округа Назрани.

Лекция была посвящена героям современного периода Ингушетии. Ребята узнали о Герое Советского Союза Руслане Аушеве, первом Герое России Суламбеке Осканове, Марем Арапхановой, Алихане Калиматове, Абубакаре Костоеве, Руслане Нальгиеве, Ахмеде Котиеве и многих других, чьи имена вошли в героическую летопись нашей страны.

Лекция сопровождалась видеопрезентацией.