Мемориал

МКЖР Ингушетии проводит лекции для школьников ко Дню Героев Отечества

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Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии начали цикл выездных лекций для школьников «Славные сыны Отечества», приуроченных ко Дню Героев Отечества, сообщила пресс-служба МКЖР.

Экскурсовод Фатима Тимурзиева провела лекцию для учащихся школы № 9 Гамурзиевского административного округа Назрани.

Лекция была посвящена героям современного периода Ингушетии. Ребята узнали о Герое Советского Союза Руслане Аушеве, первом Герое России Суламбеке Осканове, Марем Арапхановой, Алихане Калиматове, Абубакаре Костоеве, Руслане Нальгиеве, Ахмеде Котиеве и многих других, чьи имена вошли в героическую летопись нашей страны.

Лекция сопровождалась видеопрезентацией.

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