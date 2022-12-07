МКЖР Ингушетии проводит лекции для школьников ко Дню Героев Отечества
Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии начали цикл выездных лекций для школьников «Славные сыны Отечества», приуроченных ко Дню Героев Отечества, сообщила пресс-служба МКЖР.
Экскурсовод Фатима Тимурзиева провела лекцию для учащихся школы № 9 Гамурзиевского административного округа Назрани.
Лекция была посвящена героям современного периода Ингушетии. Ребята узнали о Герое Советского Союза Руслане Аушеве, первом Герое России Суламбеке Осканове, Марем Арапхановой, Алихане Калиматове, Абубакаре Костоеве, Руслане Нальгиеве, Ахмеде Котиеве и многих других, чьи имена вошли в героическую летопись нашей страны.
Лекция сопровождалась видеопрезентацией.