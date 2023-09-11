Музей

МКЖР Ингушетии проводит мероприятия в рамках проекта «Культура для школьников»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии продолжается работа в рамках проекта «Культура для школьников», сообщил представитель учреждения.

Как рассказал собеседник, в этот раз музей посетили четвероклассники двадцатой школы Назрани. Главный хранитель Любовь Тариева рассказала ребятам, что такое музей, экспонат, коллекция, а также как вести себя в культурном учреждении.

Школьники проявили активность, они участвовали в обсуждении, задавали вопросы. В завершение культпохода для детей провели экскурсию по музею.

Напомним, проект «Культура для школьников» разработан федеральными министерствами просвещения и культуры совместно с Российским фондом культуры, Роскультпроектом и компанией «Яндекс», он запущен в 2019 году.

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