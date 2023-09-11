МКЖР Ингушетии проводит мероприятия в рамках проекта «Культура для школьников»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии продолжается работа в рамках проекта «Культура для школьников», сообщил представитель учреждения.
Как рассказал собеседник, в этот раз музей посетили четвероклассники двадцатой школы Назрани. Главный хранитель Любовь Тариева рассказала ребятам, что такое музей, экспонат, коллекция, а также как вести себя в культурном учреждении.
Школьники проявили активность, они участвовали в обсуждении, задавали вопросы. В завершение культпохода для детей провели экскурсию по музею.
Напомним, проект «Культура для школьников» разработан федеральными министерствами просвещения и культуры совместно с Российским фондом культуры, Роскультпроектом и компанией «Яндекс», он запущен в 2019 году.