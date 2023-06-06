МКЖР Ингушетии проводит в учебных заведениях лекции по военной истории ингушей

Лекцию, посвященную героям ингушского народа со дня вхождения ингушей в состав Российской империи и по сегодняшний день, прочитала экскурсовод МКЖР Зара Аушева.

Ребята узнали, что представители ингушского народа отличились во всех периодах истории Российского государства и сегодня продолжают боевой путь славы, защищая нашу Родину от теперь уже украинского фашизма.