МКЖР Ингушетии проводит в учебных заведениях лекции по военной истории ингушей

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В Назрановском политехническом колледже прошла лекция для студентов на тему «Военная история ингушей», сообщили в пресс-службе Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии.

Лекцию, посвященную героям ингушского народа со дня вхождения ингушей в состав Российской империи и по сегодняшний день, прочитала экскурсовод МКЖР Зара Аушева.

Ребята узнали, что представители ингушского народа отличились во всех периодах истории Российского государства и сегодня продолжают боевой путь славы, защищая нашу Родину от теперь уже украинского фашизма.

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