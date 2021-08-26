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Мнение эксперта. Ераки Гантемиров: «Интерес избирателей к выборам по всей стране значительно возрос»

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Ераки Аюпович Гантемиров

Ераки Аюпович Гантемиров — член Общественной палаты Республики Ингушетия, комментируя итоги заседания пула экспертов Ингушетии, на котором рассматривались вопросы подготовки к выборам в Государственную Думу России и Народное собрание республики, отметил, что интерес избирателей к выборам по всей стране значительно возрос.

Уже стало ясно, считает эксперт, какие партии и кандидаты допущены к выборам, как очевидно и то, что снизилась доля отказов, пожелавших принять участие в выборах партий и кандидатов.

Главное, считает он и другие эксперты, что завершилась регистрация кандидатов, выдвигавшихся в одномандатных округах. Это говорит о том, что и партии, и кандидаты лучше готовят документы. Тенденция возросшего интереса к выборам, подчеркнул эксперт, наблюдается и в населенных пунктах республики, в частности, в городе Малгобеке.

Проведённый мониторинг среди населения города показал, что на сегодняшний день более 61% опрошенных примут участие в голосовании, хотя есть уверенность, что этот процент будет выше, считает Ераки Гантемиров.

В Малгобеке, по словам Гантемирова, все избирательные участки практически готовы к проведению выборов. Те недостатки, которые есть, устраняются в тандеме с избирательной комиссией города и администрацией, так что к выборам все будет готово, уверен эксперт.

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