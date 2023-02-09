Многодетной семье по поручению премьера Ингушетии приобретут стройматериалы для дома
В администрации столицы региона премьер-министр республики Владимир Сластенин провел личный прием граждан, сообщили «Ингушетии» в республиканском правительстве.
По поручению председателя правительства, малоимущей семье из 9 человек, проживающей в городе Назрани, приобретут стройматериалы для дома. Жительнице сельского поселения Троицкое Сунженского района, одной воспитывающей малолетних детей в тяжелых условиях, окажут материальную помощь.
Минздрав республики поможет с обследованием и комплексным лечением еще одному жителю села Троицкое, у которого выявлен ряд заболеваний, из-за которых он не может работать.
По итогам приема Сластенин дал ряд поручений руководителям профильных ведомств и администраций. Поддержка нуждающимся будет оказана и по линии Минтруда региона.