Многодетной семье по поручению премьера Ингушетии приобретут стройматериалы для дома

По поручению председателя правительства, малоимущей семье из 9 человек, проживающей в городе Назрани, приобретут стройматериалы для дома. Жительнице сельского поселения Троицкое Сунженского района, одной воспитывающей малолетних детей в тяжелых условиях, окажут материальную помощь.

Минздрав республики поможет с обследованием и комплексным лечением еще одному жителю села Троицкое, у которого выявлен ряд заболеваний, из-за которых он не может работать.

По итогам приема Сластенин дал ряд поручений руководителям профильных ведомств и администраций. Поддержка нуждающимся будет оказана и по линии Минтруда региона.