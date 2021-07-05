Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Общественной палаты республики, заместитель декана юридического факультета Ингушского госуниверситета Ибрагим Картоев.

В интервью газете «Ингушетия» Картоев напомнил, что одной из задач, стоящих перед властью в ходе голосования, является обеспечение безопасности участников выборного процесса.

«Позиция ЦИК заслуживает поддержки и уважения. Так, основываясь на имеющемся опыте и с учетом экспертного мнения, в том числе требований и рекомендаций Роспотребнадзора принято решение, которое максимально направлено на сохранение жизни и здоровья людей при ухудшении санитарно-эпидемиологической ситуации, обеспечении прозрачности и открытости всего процесса голосования», — отметил он.

«В целом и в частности поддерживаю позицию Центризбиркома, обеспечивающего право избирать и быть избранным», — добавил эксперт.

Напомним, 1 июля ЦИК окончательно утвердил положение о голосовании на выборах в сентябре 2021 года. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября, избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

Отметим, что решение ЦИК поддержал ряд экспертов. «Наш избиратель желает, чтобы выборы проходили удобно, безопасно, а поданный им голос был защищен и правильно учтен. Все эти вопросы в документе (положении) соблюдены», — заявила член Общественной палаты, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова, пишет «Взгляд».

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что решение ЦИК о проведении многодневного голосования на выборах депутатов Госдумы является оправданным. Центризбирком проделал значительный объем работы по анализу российской и зарубежной практики использования различных форм голосования, в том числе, сложившейся в последний год, в условиях пандемии.