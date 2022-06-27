«Молодость — это золотые страницы в жизни каждого человека, пора вдохновения, поиска, первых побед и достижений. Сегодня в Ингушетии, как и в остальных регионах страны, созданы и улучшаются условия, для активного участия молодежи в политической, социальной, экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества. Безусловно, многое в успешном развитии межнациональных связей и укреплении добрососедских отношений на Северном Кавказе зависит от нашей молодежи», — считает Калиматов.

По его словам, активно участвуя в различных форумах, спортивных соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства, научных олимпиадах и творческих конкурсах, молодежь Ингушетии вносит свой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества народов, проживающих в СКФО.

«Мы по праву гордимся их успехами и верим, что они сохранят в себе здоровый максимализм, целеустремленность, твердость характера и трудолюбие, готовность помочь другим людям», — подчеркнул Глава.

«В каждом субъекте Российской Федерации для молодежи создается доступная среда саморазвития. В Ингушетии, благодаря огромной поддержке федерального центра, строятся десятки современных учебных заведений. Улучшается материально-техническая и научная база Ингушского государственного университета. Выпускники наших школ сегодня получают высшее образование в самых передовых вузах России. Завтра они придут в политику, в социальную сферу, на производство, в АПК, в бизнес и другие сферы республиканской жизни. Их знания и навыки будут служить успешному развитию родного края.

Сотни и тысячи молодых жителей республики показали свои лучшие качества во время борьбы с пандемией, при проведении важнейших государственных мероприятий, в деле оказания помощи малоимущим семьям, борьбе с наркоманией, в осуществлении позитивных акций республиканского масштаба», — добавил Калиматов.

Он отметил, что сегодня достойные представители молодежи Ингушетии несут службу в зоне проведения специальной военной операции на Украине, показывая примеры мужества и героизма.

«Перед молодежью Ингушетии открыто много путей, сотни вариантов реализации своих сил и талантов. Не бойтесь трудностей, они в итоге останутся позади, главное не останавливаться, расти, учиться полезному делу, творить добро. Великое достижение для каждого человека — приносить пользу своей стране, своей Родине, родной республике», — уверен Глава республики.

Калиматов пожелал молодым людям идти в ногу со временем, через труд и служение людям, прославлять родную Ингушетию своими достижениями в различных сферах плодотворной деятельности, мира, счастья, здоровья, надежных друзей и ярких событий, любви и успехов.

Напомним, 7 февраля 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен «День советской молодежи». Была выбрана «плавающая» дата торжества — последнее воскресенье июня. Предпосылкой для основания празднования послужил VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходил в Москве в июле 1957 года.

После распада СССР праздник не исчез. В 1993 году распоряжением Президента России были установлены новое название — День молодежи — и новая фиксированная дата — 27 июня.