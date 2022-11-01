Мобилизованные из Ингушетии поблагодарили Калиматова за поддержку

«Хочу поблагодарить Калиматова за поддержку: за земельные участки, помощь», — говорит военнослужащий на одном из видео.

«Благодарим Калиматова за оказанную помощь — у нас лучшая экипировка. Весь этот большой гарнизон нам завидует, нашей поддержке, нашей республике. В течение часа глава решил вопрос с бронежилетами и касками. Мы этого не забудем и не подведем вас», — обещает другой военнослужащий.

Напомним, 24 октября Калиматов заявил о том, что мобилизованным из Ингушетии будут выдавать земельные участки, а также единоразовые выплаты по 100 тыс. рублей из резервного фонда главы региона.

Кроме того, в середине октября глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и премьер Владимир Сластенин заявили, что будут перечислять часть заработка мобилизованным. Калиматов призвал жителей республики присоединиться к «благотворительной акции».