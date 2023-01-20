Мобилизованные из Ингушетии получили первые земельные участки

«Сегодня по моему поручению председатель правительства вручил 21 семье мобилизованных сертификаты на получение земельного участка в городах Малгобеке и Сунже, а также в Сунженском районе. Данная работа будет продолжаться до тех пор, пока все мобилизованные не получат земельные наделы», — написал Калиматов в своём Телеграмм-канале.

По словам Главы региона, на текущий момент поступило 37 заявлений о выделении земельных участков. В муниципальных образованиях проводится работа по определению земель, их формированию и кадастровому учету.

Просьбы членов семей мобилизованных должны быть удовлетворены, землю должны получить все, кто подал заявление. Глава Ингушетии заявил, что исполнение задачи будет контролировать лично.