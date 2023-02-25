Мобильные ДК приобретут для горного Джейрахского и Малгобекского районов Ингушетии

Она отметила, что для жителей Сунженского района подобный автоклуб, стоимостью около 9,5 млн рублей, уже закуплен.

В таком центре, по ее словам, можно проводить любые мероприятия, поскольку он легко трансформируется в концертную площадку, библиотеку или кинозал. Есть световое, звуковое и видео оборудование, автономный источник электроэнергии, что позволяет работать в парках, зонах отдыха, на открытых площадках.

«Часто при проведении каких-либо мероприятий в разных населенных пунктах нам приходится вывозить не только артистов, но также и оборудование. Такие дома культуры на колесах избавят нас от этих проблем», — отметила министр.

Она добавила, что у автоклубов высокая проходимость, благодаря большим колесам. После закупки ДК будет составлен график их выездов в сельские поселения Джейрахского и Малгобекского районов для проведения мероприятий.

Глава напомнил, что в Ингушетии еще остались отдаленные села, где нет стационарных ДК, и такие центры повысят доступность культурных мероприятий для жителей.

«Это не значит, что в республике прекратят строительство домов культуры и иных культурных объектов, мы продолжим в полной мере реализацию национального проекта «Культура». Необходимо, чтобы кроме обычных выступлений для жителей региона, артисты выступали как агитбригады, которые были популярны в советское время. Они могут устраивать мини-концерты для тружеников полей во время посевной кампании, а также жатвы», — считает Калиматов.

Льянова заверила руководителя субъекта, что такая практика будет заведена в республике уже в этом году.