Модульную спортплощадку за 82 млн рублей построят в селе Экажево Ингушетии

Как сообщил Главе республики Махмуд-Али Калиматову в режиме видеосвязи министр по физической культуре и спорту республики Али Дошхоклоев, для создания «умной» площадки федеральный центр выделил республики 78 млн рублей, а 4,1 млн составит софинансирование проекта из республиканского бюджета.

«Нами будет закуплено оборудование, которое необходимо для создания площадки, которая, по сути, будет представлять из себя крытый, оборудованный инвентарем спортивный зал с наличием административного помещения, душевых кабин», — рассказал министр.

Он добавил, что монтаж модульного спортивного сооружения планируется завершить до конца этого года. Единовременная пропускная способность объекта составит 24 человека в смену.

Также в республике реализуется региональный проект «Спорт-норма жизни», который предусматривает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в сельском поселении Барсуки Назрановского района, заказчиком которого выступает Минстрой региона.

Под строительство объекта выделен земельный участок 0,5 га, общая площадь застройки составит около 2 тыс. квадратных метров. Единовременная пропускная способность — 63 человека. Для реализации проекта в текущем году предусмотрены субсидии в размере 40,9 млн рублей. Здесь 40,5 млн рублей — средства из федерального бюджета и 409,1 тыс. рублей — из республиканского.

Дошхоклоев пояснил, что ФОК в сельском поселении Барсуки является переходящим на следующий год объектом. На завершение строительства в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 126,7 млн рублей.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что спорт играет ключевую роль в формировании здорового образа жизни, развитии физических и моральных качеств молодого поколения.

«Я глубоко убежден, что спортивные объекты являются не только местами для занятий физической активностью, но и центрами, где формируются дружба, командный дух, солидарность и уважение к другим людям. Они способствуют взаимопониманию, интеграции и развитию молодежи, а также создают условия для проявления талантов и достижения высоких спортивных результатов. Одна из наших главных задач — создать благоприятные условия для развития спорта в республике и повышения интереса молодежи к занятиям физической активностью», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.