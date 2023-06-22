Туризм

Модульные отели для туристов будут строить в горах Ингушетии

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По итогам конкурсного отбора в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, будут поддержаны 213 проектов от 38 субъектов страны. Они позволят создать порядка 6,7 тыс. новых номеров, в том числе в Ингушетии. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России.

«Всего поступило более 1,2 тыс. заявок от 79 субъектов. Надо отметить, что программа создания модульных гостиниц оказалась очень востребованной, заявленная потребность субсидии в 4 раза превышает объем предусмотренных средств. В связи с этим мы планируем добиваться увеличения лимитов по программе», — сказал министр Максим Решетников.

Общий объем средств поддержки модульных гостиниц для размещения со сроком строительства в 2023–2024 годах составил порядка 8 млрд рублей.

География поддержанных проектов охватывает все федеральные округа. В число победителей вошли проекты от ДНР и Запорожской области. Наибольший объем субсидий получат Алтайский край, Бурятия, Челябинская и Калининградская области.

В 2022 году на строительство быстровозводимых модульных отелей правительство России выделило субсидию 20 регионам в общем размере 4,2 млрд рублей.

Одним из регионов-победителей отбора стала Республика Ингушетия.

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