Дзюдо

Мохаммад Янарсанов из Ингушетии стал чемпионом всероссийского турнира в Нальчике

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Воспитанник спортивной школы сельского поселения Плиево Мохаммад Янарсанов стал чемпионом Всероссийского турнира «Локо-дзюдо 2023» Кубок вызова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, спортсмен выступал в весовой категории 46 кг. Он провел 6 схваток и все закончил досрочно.

Отмечается, что ежегодно в турнире принимают участие более 1000 спортсменов практически со всех регионов РФ и стран СНГ. В Нальчик съезжаются представители сильнейших клубов дзюдо.

Напомним, турнир проходил в новом современном спортивном комплексе УСК «Гладиатор», специально построенном для проведения крупных международных соревнований.

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