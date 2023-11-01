Мохаммад Янарсанов из Ингушетии стал чемпионом всероссийского турнира в Нальчике
Воспитанник спортивной школы сельского поселения Плиево Мохаммад Янарсанов стал чемпионом Всероссийского турнира «Локо-дзюдо 2023» Кубок вызова.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, спортсмен выступал в весовой категории 46 кг. Он провел 6 схваток и все закончил досрочно.
Отмечается, что ежегодно в турнире принимают участие более 1000 спортсменов практически со всех регионов РФ и стран СНГ. В Нальчик съезжаются представители сильнейших клубов дзюдо.
Напомним, турнир проходил в новом современном спортивном комплексе УСК «Гладиатор», специально построенном для проведения крупных международных соревнований.