Молодежь Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Наука. Территория героев»

Конкурс состоит из пяти этапов. Каждый этап разделен на уровни: первый уровень — «Научное волонтерство» (нет рекомендаций по возрасту); второй уровень — «Научный интерес» (рекомендовано для учащихся средней школы); третий уровень — «Научные устремления» (рекомендовано для лиц от 15 до 22 лет).

В течение первого и второго этапа конкурса каждую неделю на сайте открываются новые задания, доступные для выполнения в течение всего срока соответствующего этапа. По окончании соответствующего этапа задания закрываются. Тестовые задания состоят из «пакетов» тестов по 15-20 вопросов каждый.

Задания каждого «пакета» должны быть выполнены в один заход с таймером, ограничивающим время, ответа на каждое задание. Все конкурсные задания прямо или косвенно связаны с контентом, размещенным на сайте. Материалы, размещенные на сайте, содержат подсказки для выполнения заданий.

Участники могут выполнять задания разных уровней параллельно. Каждый участник вправе выполнять задания любого количества уровней.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте .

Победители конкурса примут участие в проектной школе Дальневосточного федерального университета или научно-познавательного практикума по компьютерным наукам и робототехнике в университете Иннополис. Поездка включает в себя транспортные расходы от места проживания и обратно, расходы на проживание, расходы на питание, образовательную программу.