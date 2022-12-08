Молодежь Ингушетии приглашают к участию в летних экспедициях РГО

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Русское географическое общество приглашает добровольцев и молодых учёных из Ингушетии принять участие в интересных летних экспедиционных проектах 2023 года.

Конкурсный отбор и приём заявок на участие в летних экспедициях РГО уже стартовали.

Вместе с Русским географическим обществом можно отправиться на «генеральную уборку» Арктики, на поиски тайн старинной цитадели в Балтийске, на изучение маяков российского побережья и укрепление авандюны на Куршской косе. Добровольцы РГО помогут вести учёт северных оленей и бобров в заповеднике «Кузнецкий Алатау», изучать климат в Приамурье, выполнять важные гидрологические и археологические исследования в Бурятии, инвентаризировать насекомых заповедника «Васюганский», обследовать объекты воздушной трассы Алсиб на Чукотке, в Магаданской области и Якутии. Важной и благородной миссией станет поиск захоронений советских воинов на внешних островах Финского залива и в Монголии.

«В летних экспедициях Русского географического общества каждый найдёт себе дело по душе. Мы ищем профессионалов в самых разных областях: специалистов плазменной резки металла и водолазов, фотографов и журналистов, историков и экологов, представителей всего спектра географических наук», — рассказал газете «Ингушетия» представитель РГО.

По его словам, увлекательные проекты РГО реализуются с мая по октябрь 2023 года практически на всей территории России — от Дальнего Востока до Калининградской области. Более подробно узнать обо всех направлениях работы, требованиях к участникам и условиях конкурса можно на сайте Молодёжного клуба РГО.

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