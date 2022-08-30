Молодежь Ингушетии приглашают к участию в проекте «Лига лекторов»

«Лига лекторов» — это масштабный бесплатный конкурс для всех желающих старше 18 лет, в рамках которого участники набирают опыт публичных выступлений, совершенствуют навыки спикера и находят свою аудиторию.

«Если вы — неравнодушный к своему делу, инициативный, у вас есть актуальная тема для выступления, а главное — желание и энтузиазм, этот проект для вас», — говорят организаторы.

Участники проекта смогут преодолеть страх выступлений и прокачать этот навык, познакомиться с представителями профессионального сообщества, финалисты обретут профессиональных наставников в лице победителей прошлых сезонов, которые будут поддерживать и делиться бесценным опытом.