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Молодежь Ингушетии приглашают к участию в проекте «Заповедное дело РГО» в Карелии

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Русское географическое общество приглашает ингушскую молодежь в возрасте от 18 до 35 лет принять участие в проекте «Заповедное дело РГО», который пройдет в Карелии с 1 по 8 октября.

Географов, социологов, фотографов, видеооператоров, журналистов, корреспондентов, графических дизайнеров и представителей смежных направлений деятельности ждут в природном парке «Валаамский архипелаг».

«Заповедное дело РГО» — серия научных, экологических и просветительских проектов для молодёжи на особо охраняемых природных территориях России. Их цель — проведение научных исследований и освещение деятельности заповедников и природных парков страны.

Организатором проекта «Заповедное дело РГО» на Валааме выступает государственное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия». Всем участникам предоставят комфортные условия проживания и питания, трансфер от точки сбора до лагеря, всё необходимое для волонтёрских работ. Участников ждут экскурсионная и образовательная программы.

Заявку на участие можно заполнить до 15 сентября 2022 года.

Подробная информация — на сайте Молодёжного клуба РГО.

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