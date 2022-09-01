Молодежь Ингушетии приглашают к участию в проекте «Заповедное дело РГО» в Карелии

Географов, социологов, фотографов, видеооператоров, журналистов, корреспондентов, графических дизайнеров и представителей смежных направлений деятельности ждут в природном парке «Валаамский архипелаг».

«Заповедное дело РГО» — серия научных, экологических и просветительских проектов для молодёжи на особо охраняемых природных территориях России. Их цель — проведение научных исследований и освещение деятельности заповедников и природных парков страны.

Организатором проекта «Заповедное дело РГО» на Валааме выступает государственное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия». Всем участникам предоставят комфортные условия проживания и питания, трансфер от точки сбора до лагеря, всё необходимое для волонтёрских работ. Участников ждут экскурсионная и образовательная программы.

Заявку на участие можно заполнить до 15 сентября 2022 года.

Подробная информация — на сайте Молодёжного клуба РГО.