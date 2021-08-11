Молодежь Ингушетии приглашают подать заявку на участие в интернет-реалити «Пережить, чтобы помнить»

Приглашаются парни и девушки 18-25 лет с хорошей физической подготовкой. Умение плавать в воде — обязательно. Съемки пройдут с 16 по 21 августа в Ленинградской области.

В заявке укажите фамилию, имя, отчество, город проживания, ссылку на видеовизитку, которую следует загрузить на Yandex Диск или Google Диск. Форматы видеовизитки: avi или mpg4. Продолжительность ролика — до 5 минут. Расскажите на камеру о себе, назвав фамилию, имя, возраст, профессию, о своих родственниках, которые прошли Великую Отечественную войну, и какие истории военных лет впечатляют вас лично. Затем отправьте свою анкету в WhatsApp на номер +7 (985) 924-17-00.

«Пережить, чтобы помнить» — социальное интернет-шоу с воплощением реальных историй, героических фактов и подвигов Великой Отечественной войны в условиях современного мира. Серии публикуются на площадке партнерского онлайн-кинотеатра Okko, в соцсетях и на сайте.

Проект реализуется при поддержке АНО «ИРИ» в рамках национального проекта «Культура».