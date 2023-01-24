Конкурс

Молодежь Ингушетии приглашают принять участие в экологическом конкурсе «Подрост»

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Федеральное агентство лесного хозяйства объявило старт ежегодного юниорского лесного конкурса «Подрост», сообщает пресс-служба Минприроды республики.

«Целью конкурса является повышение уровня вовлеченности детей и подростков в природоохранную деятельность, сохранение и охрана лесных экосистем, повышение уровня естественно-научной грамотности молодежи», — сообщил газете «Ингушетия» специалист экологического ведомства.

Участниками конкурса могут стать школьники в возрасте от 14 до 18 лет, студенты от 16 лет до 21 года.

Работы школьников принимаются по номинациям: «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных растений» и ряд других.

Желающие принять участие должны заполнить заявку и отправить конкурсную работу до 27 февраля на электронную почту podrost_final@mail. ru.

Для дополнительной информации переходите по ссылке https://podrost.fedcdo.ru/

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