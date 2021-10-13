Молодежь Ингушетии приглашают принять участие во Всероссийском форуме «Поколение ZОЖ»

В течение двух дней в онлайн-формате пройдут дискуссии, тренинги и мастер-классы с участием ведущих экспертов в области здорового образа жизни. В первый день приглашенные спикеры обсудят темы по рациональному питанию, диспансеризации, режиму дня, вредным привычкам и физической активности. Программа второго дня включает в себя вопросы психического здоровья, укрепления организма и полезных привычек.

Практические площадки будут чередоваться с теоретическими. В конце каждой площадки участники будут получать задания. По итогам выполнения заданий и активности в социальных сетях в конце форума будут определены 5 победителей, которые получат фирменные подарки для ведения здорового образа жизни.

Стать участником форума может любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте , там же будет проходить трансляция форума.

Организаторами форума являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.