Молодежь Ингушетии приглашают принять участие во Всероссийском форуме «Поколение ZОЖ»
Волонтеры-медики приглашают молодежь Ингушетии принять участие во Всероссийском форуме «Поколение ZОЖ», который пройдет с 15 по 16 октября в рамках национального проекта «Демография».
В течение двух дней в онлайн-формате пройдут дискуссии, тренинги и мастер-классы с участием ведущих экспертов в области здорового образа жизни. В первый день приглашенные спикеры обсудят темы по рациональному питанию, диспансеризации, режиму дня, вредным привычкам и физической активности. Программа второго дня включает в себя вопросы психического здоровья, укрепления организма и полезных привычек.
Практические площадки будут чередоваться с теоретическими. В конце каждой площадки участники будут получать задания. По итогам выполнения заданий и активности в социальных сетях в конце форума будут определены 5 победителей, которые получат фирменные подарки для ведения здорового образа жизни.
Стать участником форума может любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте, там же будет проходить трансляция форума.
Организаторами форума являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.