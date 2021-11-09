Молодежь Ингушетии приглашают пройти отбор на участие в школе лидеров СКФО

«Не упустите возможность подать заявку на участие и прокачать себя с настоящими экспертами своего дела», — говорят организаторы.

Заявка включает в себя автобиографическую справку, эссе, видеоинтервью. Положение о конкурсе и приложение смотрите по ссылке .

Школа лидеров направлена на содействие самореализации талантливой молодежи СКФО через развитие лидерских качеств и эмоционального интеллекта посредством наставничества и тренингов. Это потрясающая возможность прокачать себя под наставничеством успешных предпринимателей, ученых, инженеров, IT-pаботников, юристов, общественников и других экспертов в своей нише.

Участников ждут встречи с наставниками, онлайн-тренинги по развитию лидерства и эмоционального интеллекта и многое другое.