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Молодежь Ингушетии призывают не вставать на путь терроризма

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В населенных пункта, школах, колледжах, Ингушском госуниверситете проходят встречи представителей органов власти, общественников и духовных лиц с молодежью по профилактике терроризма после нападения бандгруппы на правоохранителей 27 марта, 3 и 5 апреля.

Сотрудники министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации, а также известные спортсмены Ингушетии призвали жителей региона не вставать на путь экстремизма и терроризма.

«Задумайтесь о чувствах и судьбах своих близких и родных, не позволяйте себя обмануть. Наш Создатель запрещает не только творить зло, но и каким-либо образом, пусть незначительным, оказывать поддержку бесчинствующим людям», — говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале Миннаца.

Отмечается, что всевышний Аллах говорит: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде». То есть правоверным надлежит всячески поддерживать друг друга в благих делах и не оказывать помощь тем, кто творит зло.

Молодежи напомнили, что убийство причисляется к категории наиболее тяжких грехов в Исламе, о чем гласят слова Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует): «Самые тяжкие из всех грехов — это многобожие, убийство человека и ослушание родителей» (Бухари, «Китабуль-Иман уа ан-Нузур», 6675).

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в рамках контртеррористической операции задержан житель сельского поселения Кантышево Назрановского района Мошхоев, который, по имеющимся данным, является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Также сам пришел в полицию 21-летний житель Малгобека Боков. Объявлены в розыск еще двое жителей этого города Оздоев и Гуражев.

Напомним, всего после обстрелов полицейских в Северной Осетии и Ингушетии в марте и апреле в розыск объявили шестерых местных жителей. 29 марта в Карабулаке найден труп Эльдиева, скончавшегося от огнестрельного ранения. Затем в селе Аки-Юрт Малгобекского района в заброшенном доме обнаружено предположительно тело Коттоева.

По фактам посягательств на полицейских в двух соседних республиках СКР возбудил дела по ст. 317 и 222 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия).

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