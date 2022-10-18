Молодежь из Кабардино-Балкарии прошла по местам боевой славы Ингушетии

Поисковики отряда «Малгобек» во главе со своим руководителем Бесланом Дзейтовым провели молодежь по местам наиболее ожесточенных сражений на Терском хребте во время Великой Отечественной войны. Сопровождали студентов также руководитель проекта «Дорогами Победы» Тенгиз Мокаев и поисковики из кабардино-балкарского отряда «Память народа».

Ребята почтили память героев у братских могил, возложили венки и цветы к памятникам защитникам Родины. Также молодежь из Кабардино-Балкарии ознакомили с экспозицией военного оружия, собранного за последние пять лет в ходе поисковой работы в Ингушетии. Беслан Дзейтов рассказал молодежи о значении Малгобекской оборонительной операции в битве за Кавказ, а также о подвигах военных и гражданского населения Ингушетии в тот тяжелейший для страны период.

По всему памятному маршруту делегацию из КБР сопровождал помощник главы администрации города Малгобека, член Общественной палаты Ингушетии Ераки Гантемиров. Он поблагодарил руководителя проекта «Дорогами Победы» Тенгиза Мокаева и председателя поискового отряда «Малгобек» Беслана Дзейтова за проводимую работу по сохранению памяти защитников Отечества и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Межрегиональный проект «Дорогами Победы» реализуется в Ингушетии с 2019 года. За это время в городе воинской славы Малгобеке побывало более 250 молодых людей из Кабардино-Балкарии. В основном это учащиеся и студенты различных образовательных учреждений соседней республики.