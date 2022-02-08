Молодежь Магаса раздала календари с изображением первого Героя России Осканова

«Отрадно, что и молодежный совет города не остался в стороне. Инициативы, проявляемые молодежными организациями города, лишь вдохновляют городскую власть. Даже та же акция с раздачей календариков с изображением нашего героя говорит о многом. В учебных заведениях, учреждениях культуры, трудовых коллективах города прошёл целый ряд мероприятий, где люди ясно выражали главную мысль — мы чтим и помним нашего героя», — говорится в сообщении.

7 февраля 2022 года исполнилось 30 лет со дня трагической гибели Героя России, генерал-майора авиации Суламбека Сусаркуловича Осканова.

В 1992 году 7 февраля при выполнении учебно-боевого полета в сложных метеорологических условиях у самолета МиГ-29, который пилотировал С. С. Осканов, произошел отказ авиагоризонта. В результате чего в условиях плохой видимости была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, лётчик увидел перед собой населённый пункт. Ценой собственной жизни генерал-майор Осканов сумел предотвратить падение самолёта на посёлок Хворостянку Добринского района Липецкой области.