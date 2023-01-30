Молодежи Ингушетии рассказали о старинном народном обычае совместного труда «белхи»

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В Доме культуры Сунженского района состоялось фольклорное мероприятие, на котором молодежи рассказали о старинном ингушском обычае совместного труда «белхи», сообщили в пресс-службе Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

По словам собеседника, организатором мероприятия стала «Школа адатов», которая функционирует в районном ДК. Особенностью этой школы является сохранение ингушских народных традиций и обычаев и передача их подрастающему поколению.

Участниками фольклорного праздника стали студенты социально-аграрного колледжа и учащиеся третьей школы сельского поселения Нестеровское. Ребята узнали, что древний обычай «белхи» — это совместный бескорыстный, неоплачиваемый труд, когда не только родственники, но и соседи, знакомые, друзья помогают друг другу при строительстве дома, организации семейных праздников, в земледельческих и животноводческих работах и др.

Среди почетных гостей были старейшины, представители администрации Сунженского района, депутаты и общественные деятели. Все они говорили о важности бережного отношения к национальным традициям и обычаям, составляющим культурные ценности народа.

Как отметили организаторы мероприятия, молодежь проявила высокий интерес к данной тематике, поэтому «Школа адатов» планирует продолжить свою работу в этом направлении

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