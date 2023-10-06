Молодежное ведомство Ингушетии организовывает встречи студентов с бывшими наркоманами

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве республики, молодые люди пообщались с реабилитантами, которые прошли нелегкие испытания на пути избавления от наркотической зависимости. Студентам рассказали о том, как их ровесники попали в омут пагубных пристрастий, о тяжелых последствиях.

Отмечается, что Коммолодежи активно работает над решением проблемы наркомании и организовывает различные мероприятия для профилактики и предупреждения этого опасного асоциального явления. Ведомство проводит лекции, презентации и групповые дискуссии, в которых поднимаются темы вреда и последствий от употребления наркотиков.