Молодежное ведомство Ингушетии провело акцию по профилактике наркомании в студенческой среде

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве республики, студенты медико-технологического колледжа Карабулака посетили реабилитационный центр, чтобы осознать всю пагубность употребления зелья. С ребятами была проведена профилактическая беседа.

«Вы одеты, обуты, вам кажется, что вы умны, но поверьте, есть люди умнее и хитрее. Они сделают всё возможное, чтобы вы подсели на эту гадость. Не забывайте о том, что, поддавшись такому легкому влечению, вы обрекаете себя и жизнь своих близких на мучения», — подчеркнул директор реабилитационного центра.