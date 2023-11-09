Профилактика наркомании

Молодежное ведомство Ингушетии провело акцию по профилактике наркомании в студенческой среде

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Комитетом по делам молодежи Ингушетии совместно с представителями реабилитационного центра «Фалях» был проведен открытый диалог со студентами в рамках реализации комплексных мер по борьбе с наркоманией.

Как сообщили газете «Ингушетия» в молодежном ведомстве республики, студенты медико-технологического колледжа Карабулака посетили реабилитационный центр, чтобы осознать всю пагубность употребления зелья. С ребятами была проведена профилактическая беседа.

«Вы одеты, обуты, вам кажется, что вы умны, но поверьте, есть люди умнее и хитрее. Они сделают всё возможное, чтобы вы подсели на эту гадость. Не забывайте о том, что, поддавшись такому легкому влечению, вы обрекаете себя и жизнь своих близких на мучения», — подчеркнул директор реабилитационного центра.

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