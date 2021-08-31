Молодежный театр Ингушетии поставил новый спектакль «Мачеха Саманишвили»

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В Ингушском государственном молодежном театре осуществили постановку спектакля по повести грузинского писателя Давида Клдиашвили «Мачеха Саманишвили», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Основные мотивы произведения — взаимоотношения между людьми, проблемы преемственности и связи поколений, поиск личного человеческого счастья. Вдохновляющая атмосфера Грузии, зажигательная музыка, острый понятный и близкий для всех грузинский юмор послужили созданию яркого, красочного спектакля.

Режиссер-постановщик — народный артист Ингушетии Мурат Галаев, инсценировку и перевод на ингушский язык осуществил народный артист республики Руслан Зангиев. Музыку к спектаклю написал министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов.

Постановка спектакля состоялась в рамках федерального проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия».

Премьеру спектакля зрители смогут увидеть сразу после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

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