Молодежный театр Ингушетии приглашает на комедию «Моя дорогая сноха»

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Ингушский государственный молодежный театр в пожарно-спасательном колледже города Сунжи 8 июня представит спектакль «Моя дорогая сноха», сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

По словам собеседника, комедийный спектакль поставлен по одноименной пьесе Мусы Ахмадова. Роли исполняют Ахмед Евлоев, Зарета Гандолоева, Муртаз Озиев, Хава Ганиева, Зульфия Кукурхоева, Адам Бузуртанов и другие ведущие мастера театральной сцены Ингушетии.

Начало — в 13:00.

Билеты можно приобрести по ссылке. Действует программа «Пушкинская карта».

 

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