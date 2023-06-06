Молодежный театр Ингушетии приглашает на комедию «Моя дорогая сноха»
Ингушский государственный молодежный театр в пожарно-спасательном колледже города Сунжи 8 июня представит спектакль «Моя дорогая сноха», сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.
По словам собеседника, комедийный спектакль поставлен по одноименной пьесе Мусы Ахмадова. Роли исполняют Ахмед Евлоев, Зарета Гандолоева, Муртаз Озиев, Хава Ганиева, Зульфия Кукурхоева, Адам Бузуртанов и другие ведущие мастера театральной сцены Ингушетии.
Начало — в 13:00.
Билеты можно приобрести по ссылке. Действует программа «Пушкинская карта».