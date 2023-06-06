Молодежный театр Ингушетии приглашает на комедию «Моя дорогая сноха»

По словам собеседника, комедийный спектакль поставлен по одноименной пьесе Мусы Ахмадова. Роли исполняют Ахмед Евлоев, Зарета Гандолоева, Муртаз Озиев, Хава Ганиева, Зульфия Кукурхоева, Адам Бузуртанов и другие ведущие мастера театральной сцены Ингушетии.

Начало — в 13:00.

Билеты можно приобрести по ссылке. Действует программа «Пушкинская карта».