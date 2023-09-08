Молодого иностранца будут судить в Ингушетии за покушение на сбыт героина

В Москве злоумышленник предложил своему соотечественнику совместно участвовать за денежное вознаграждение в незаконном сбыте наркотических средств через тайники, на себя возложил роль «оператора» по поиску покупателей и руководителя преступной группы, а на подельника — «закладчика». Последний привлек к совершению преступления еще одного земляка.

В мае прошлого года «закладчики» арендовали квартиру в городе Нальчике КБР и по поручению «оператора» забрали из тайника, обустроенного в Магасе, 38,75 граммов героина для последующего сбыта в более мелких партиях.

Преступники были задержаны правоохранителями с поличным, а наркотики изъяты. В марте этого года был задержан и руководитель группы. Дело в отношении него направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», подельники обвиняемого уже осуждены к 9 и 10 годам лишения свободы соответственно.