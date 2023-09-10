Молодожены приняли участие в муниципальных выборах в Сунже Ингушетии
В воскресенье, являющееся в республике привычным днем для проведения свадеб, молодожены прямо с торжества приехали на избирательный участок для голосования, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города.
«В день бракосочетания молодожены из Сунжи пришли исполнить свой гражданский долг на избирательный участок номер 910», — сказал представитель администрации.
По словам собеседника издания, представители участковой избирательной комиссии вручили молодой паре телевизор с теплыми пожеланиями благополучия в семейной жизни.
В Сунже более 21 тыс. человек с избирательным правом. На выборы выдвинуты 25 кандидатов от «Единой России», 6 представителей ЛДПР и 7 от «Справедливой России».
В ходе голосования на муниципальных выборах сунженцы выбирают 20 депутатов в горсовет, а в Сунженском районе — 104.