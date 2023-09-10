Выборы

Молодожены приняли участие в муниципальных выборах в Сунже Ингушетии

0

В воскресенье, являющееся в республике привычным днем для проведения свадеб, молодожены прямо с торжества приехали на избирательный участок для голосования, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города.

«В день бракосочетания молодожены из Сунжи пришли исполнить свой гражданский долг на избирательный участок номер 910», — сказал представитель администрации.

По словам собеседника издания, представители участковой избирательной комиссии вручили молодой паре телевизор с теплыми пожеланиями благополучия в семейной жизни.

В Сунже более 21 тыс. человек с избирательным правом. На выборы выдвинуты 25 кандидатов от «Единой России», 6 представителей ЛДПР и 7 от «Справедливой России».

В ходе голосования на муниципальных выборах сунженцы выбирают 20 депутатов в горсовет, а в Сунженском районе — 104.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии закрылись все избирательные участки
Глава Ингушетии на избирательном участке проиграл юному шахматисту
В выборах в Ингушетии по данным на 18 часов приняло участие свыше 65% избирателей
Глава Назрановского района Ингушетии побывал на избирательных участках
Глава совета депутатов Сунженского района проголосовал в отдаленном селе Даттых
На 15 часов явка избирателей на выборах в Ингушетии составила более 46%
Глава Ингушетии проголосовал на выборах и «развязал» невесте язык
В Ингушетии на муниципальных выборах на 12 часов дня проголосовало более 24% избирателей
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности создана в Ингушетии
В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по вольной борьбе среди юношей
Голосование в Сунже и Сунженском районе Ингушетии идет в штатном режиме

Главное

Яндекс.Метрика

 