Молодожены приняли участие в муниципальных выборах в Сунже Ингушетии

«В день бракосочетания молодожены из Сунжи пришли исполнить свой гражданский долг на избирательный участок номер 910», — сказал представитель администрации.

По словам собеседника издания, представители участковой избирательной комиссии вручили молодой паре телевизор с теплыми пожеланиями благополучия в семейной жизни.

В Сунже более 21 тыс. человек с избирательным правом. На выборы выдвинуты 25 кандидатов от «Единой России», 6 представителей ЛДПР и 7 от «Справедливой России».

В ходе голосования на муниципальных выборах сунженцы выбирают 20 депутатов в горсовет, а в Сунженском районе — 104.