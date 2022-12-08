Молодые художники ИнгГУ представили свое творчество на выставке «Эхо вдохновения»
В Ингушском государственном университете прошла выставка «Эхо вдохновения» клуба молодых художников ИнгГУ, сообщила пресс-служба вуза.
Участие в выставке приняли талантливые ребята со всех факультетов университета.
На выставке представлено более 50 картин, выполненных в разных техниках и жанрах, каждая работа уникальна и красива по-своему.
«В течение трех дней каждый желающий мог лицезреть таланты нашей молодежи и погрузиться в мир искусства», — рассказал собеседник.