Молодые преподаватели Ингушского госуниверситета смогут получить жилищные сертификаты

Для того, чтобы получить сертификат, сотрудник вуза должен проработать в науке не менее пяти лет. При этом кандидат наук должен быть не старше 35 лет, а доктор наук — не старше 40. Средний размер выплаты составляет 3,5 млн рублей.

Напомним, ранее в кабинете министров России сообщили, что действующая программа для молодых ученых по сертификатам, теперь доступна не только для научных, но и для научно-педагогических работников организаций и вузов вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

До сих пор на получение таких сертификатов могли претендовать только молодые ученые из научных организаций и вузов, подведомственных министерству образования и науки.

Прогнозируется, что в 2023 году на сертификаты будут претендовать 3,4 тыс. человек.

Расширить категории молодых ученых правительству поручил Президент Владимир Путин по итогам совместного заседания Госсовета и совета по науке и образованию.

Работа ведется по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».